Sanremo 2023: la scaletta della seconda serata, co-conduttrice e ospiti

Archiviata la prima serata del Festival di Sanremo 2023, tra canzoni, discorsi e colpi di scena sorprendenti, si pensa adesso alla seconda serata, quella di oggi all’Ariston.

Continua il concorso: oggi si esibiranno gli altri 14 cantanti in gara, in uno show fatto di tanto ospiti. Ad aprire le danze oggi sarà Will, mentre per quanto riguarda le co-conduttrici oggi sarà il turno di Francesca Fagnani, conduttrice del programma Rai “Belve”. Di seguito i dettagli della seconda serata.

Ospiti

Angelo Duro regalerà le sue solite perle di comicità mentre Francesco Arca presenterà la sua nuova fiction “Resta con me”. Al Bano e Massimo Ranieri si esibiranno insieme a Gianni Morandi formando un incredibile trio di grandi nomi della musica italiana. Gli ospiti più attesi saranno i Black Eyed Peas, pluripremiata band internazionale che si prenderà il palco dell’Ariston facendo ballare tutto il pubblico in sala e da casa.

L’ordine di esibizione dei cantanti

Ad aprire la seconda serata di Sanremo sarà il giovane Will. Fra i big attesa la reunion degli Articolo 31 e il ritorno all’Ariston di Giorgia che vinse nel 1995 con “Come saprei” e quello di Paola e Chiara. Lazza, Madame e il duo Colapesce e Dimartino sono i nomi da tenere d’occhio per la classifica. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, si esibirà Rosa Chemical.