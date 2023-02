Quanto guadagnano conduttori, cantanti e ospiti? I cachet di Sanremo 2023

SportFair

A Sanremo è tutto pronto per l’edizione 2023 del Festival della canzone italiana, la kermesse canora più amata, odiata e chiacchierata della storia. Amadeus ha voluto al suo fianco quest’anno Gianni Morandi e ha optato per un quartetto di donne, che si alterneranno sul palco dell’Ariston, come co-conduttrici.

Oggi sarà il turno di Chiara Ferragni, ma con lei ci saranno anche Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Le serate del Festival vedranno la sfida tra cantanti, ma anche tanto spettacolo e divertimento con gli ospiti scelti dal direttore artistico.

Tutti coloro che saliranno sul palco avranno un compenso in denaro.

I cachet del Festival di Sanremo 2023

I compensi dei protagonisti di Sanremo sono da sempre frutto di polemiche che, com’era prevedibile, non mancano nemmeno quest’anno. Sulle cifre reali c’è il massimo riserbo, ma circolano già le prime interessanti indiscrezioni. Per le 5 serate che vivrà nella doppia veste di conduttore e direttore artistico, Amadeus dovrebbe mettersi in tasca circa 70.000 euro a puntata, per un totale di 350.000 euro. Leggermente inferiore sarebbe il compenso di Gianni Morandi, co-conduttore fisso: circa 60.000 euro che, moltiplicati per 5 serate, raggiungo la cifra di 300.000 euro.

Al loro fianco si alterneranno 4 donne: la giornalista Francesca Fagnani (mercoledì), la pallavolista Paola Egonu (giovedì) e l’attrice Chiara Francini (venerdì). Per loro si parla di una cifra di circa 25.000 euro. La serata inaugurale di questa sera (martedì) e quella finale di sabato vedranno alla co-conduzione Chiara Ferragni: per la fashion influencer si parla di un cachet raddoppiato (50.000 euro a serata, dunque 100.000 euro) devoluto interamente in beneficenza all’associazione D.i.Re che si occupa di contrastare la violenza contro le donne.

Ai cantanti in gara toccherebbe un ‘rimborso’ che si aggirerebbe intorno ai 48.000 euro. Infine, sarebbe pazzesco il bonifico sul conto dei Black Eyed Peas, la pluripremiata band americana che incasserebbe 800.000 euro.