Sanremo 2023: la scaletta della prima serata, co-conduttrice e ospiti

L’attesa sta per terminare! Tra poche ore inizia il Festival di Sanremo 2023: oggi al Teatro dell’Ariston si esibiranno i primi cantanti in gara, tra divertimento. e ospiti.

Ad aprire le danze oggi sarà Anna Oxa, anche se al sua presenza sul palco è in dubbio, mentre per quanto riguarda le co-conduttrici oggi sarà il turno di Chiara Ferragni. Di seguito i dettagli della prima serata.

Ospiti

Sul palco dell’Ariston si alterneranno diversi ospiti di grande caratura: i Pooh si ritroveranno per una storica reunion; Mahmood e Blanco torneranno a mettere i “Brividi” dopo la vittoria della passata edizione; Salmo si esibirà in collegamento dalla Costa Smeralda; Piero Pelù da Piazza Colombo; presente anche l’attrice Elena Sofia Ricci.

L’ordine di esibizione dei cantanti in gara

A rompere il ghiaccio sarà una veterana della musica italiana come Anna Oxa. Grande attesa per Marco Mengoni che sarà il quarto ad esibirsi, così come per Ultimo che canterà come 6°. I Coma_Cose precedono Elodie, mentre nella seconda parte della serata I Cugini di Campagna e Gianluca Grignani saranno il motivo per restare svegli fino a tarda notta. A chiudere la serata la straordinaria voce della giovane Mara Sattei, sorella dell’amato “Tha Supreme”.