Paola Egonu, il futuro in Nazionale e l’Italia: “è un Paese razzista”

E’ tutto pronto all’Ariston per la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, oggi ci sarà la campionessa italiana di pallavolo Paola Egonu.

La pallavolista, finita nel caos per il suo sfogo agli ultimi Mondiali di pallavolo femminili, dello scorso ottobre, è tornata a parlare di quanto accaduto, di razzismo e del suo futuro in Nazionale.

“Se l’Italia è razzista? Non c’è bisogno di una risposta e tutti sappiamo perché. Sì“, ha detto la campionessa ai giornalisti nella conferenza stampa di Sanremo. “Questo non significa che siano tutti razzisti o ignoranti. Secondo me è un paese razzista che però sta migliorando. Non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima, ma voglio semplicemente dire come stanno le cose“, ha aggiunto.

Le anticipazioni sul suo intervento di stasera

“Nel monologo mi racconto, quindi ci sarà anche una parte dedicata al razzismo. L’ho scritto io facendomi aiutare. Ho voluto dire chi sono a 360 gradi, senza prendere spunti da episodi particolari“, ha affermato parlando del suo intervento di questa sera.

Il futuro in Nazionale

Non è mancato un commento poi sul suo futuro in azzurro: “un ritorno in Nazionale? Sto metabolizzando, ma se c’è la possibilità sì. Non ho mai abbandonato l’Italia, ho scelto di giocare in Turchia per crescere e tornare qui“, ha concluso.