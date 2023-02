Marquez vs Rossi e quel mancato sorpasso a Lorenzo a Valencia: l’ammissione

SportFair

E’ da poco uscito su Amazon Prime “All in”, il documentario di Marc Marquez che svela l’esperienza da pilota dello spagnolo della Honda, tra particolari, dettagli e curiosità non ancora note.

Nel documentario c’è spazio anche al tanto chiacchierato 2015, anno che ha segnato la rottura tra Marquez e Valentino Rossi: il Dottore accusò lo spagnolo alla vigilia del Gp della Malesia di essere alleato di Jorge Lorenzo e la questione è proseguita fino al Gp di Valencia, gara in cui il maiorchino completò la sua rimonta, vincendo il Mondiale. Valentino Rossi accusò Marquez di non aver attaccato il collega aiutandolo così al successo.

Le parole di Marquez

Marc Marquez nel suo documentario parla proprio di quel mancato attacco a Jorge Lorenzo a Valencia, ammettendo forse per la prima volta, di non aver voluto osare di proposito.

“Non avevo la motivazione per superare Jorge, perché quello che hanno creato per me e quello che mi hanno fatto vivere in quelle due settimane non lo auguro a nessuno. Tanto meno a 22 anni. Mi dicevano: ‘Lo sai che Valentino Rossi, attraverso i media, ha molto potere, e molte persone si rivolteranno contro di te’. Se qualcuno mi manca di rispetto, di carattere ne ho, e di palle ancora di più. Avrei potuto buttarmi dentro all’ultima curva senza sapere cosa sarebbe successo? Sì. Ma avrei davvero fatto vincere il titolo a una persona che mi aveva fatto tutto quello che mi ha fatto Valentino Rossi? No”, l’ammissione dello spagnolo.