Juve e Barcellona stangate: “vi svelo la sanzione al 100%”, le ultime

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulle situazioni spinose nel mondo del calcio, quelle più delicate sono sicuramente quelle di Juventus e Barcellona. Il club bianconero è accusato in relazione allo scandalo delle plusvalenze fittizie e la manovra stipendi. La prima inchiesta è stata durissima nei confronti dei bianconeri, la squadra di Massimiliano Allegri è stata sanzionata con 15 punti di penalizzazione.

E’ in arrivo la sentenza sul ricorso, la Juventus dovrà sperare nell’assoluzione completa: non è infatti prevista la riduzione dei punti di penalizzazione. Nel mirino sono finite le operazioni di mercato con squadre in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio.

Poi sarà il turno della seconda inchiesta: quella del secondo filone delle plusvalenze e della manovra stipendi. L’accusa è quella di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento degli stipendi nel periodo della pandemia. Secondo le ultime notizie i bianconeri potrebbero patteggiare uno o due punti di penalizzazione più una multa. In riferimento al secondo filone delle plusvalenze, la Juventus rischia un’altra stangata.

Il caso del Barcellona

Un’altra situazione delicatissima è quella del Barcellona. Il club blaugrana è finito in un nuovo scandalo: è accusato di aver pagato circa 1,4 milioni di euro in tre anni al vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri della Federcalcio spagnola, Enríquez Negreira.

Secondo la relazione dell’Agenzia delle Entrate “il Barcellona voleva assicurarsi che non venissero prese decisioni arbitrali contro, cioè ‘che tutto fosse neutrale”. Il rischio è di sanzioni gravissime, quello dell’esclusione di Juventus e Barcellona dalle competizioni europee addirittura per diverse stagioni.

“Anche se oggi è presto per l’ufficialità, una cosa può già considerarsi certa al 100%: la stagione prossima, e per chissà quante altre stagioni ancora, 2 dei 3 club promotori della Superlega, e cioè Barcellona e Juventus, saranno cancellati da tutte le coppe. Cin cin, era ora”, è il messaggio su Twitter del giornalista Paolo Ziliani.