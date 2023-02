Manovra stipendi, la Juventus patteggia: la nuova penalizzazione

SportFair

Si avvicina un primo colpo di scena sullo scandalo che ha travolto la Juventus, quello relativo alle plusvalenze fittizie e alla manovra degli stipendi. Le ultime novità sono veramente clamorose e potrebbero cambiare gli scenari, in attesa della sentenza sul ricorso presentato dai bianconeri.

Ma andiamo con ordine. Il club bianconero è stato punito con 15 punti di penalizzazione in relazione allo scandalo delle plusvalenze fittizie. Si tratta di operazioni di mercato concluse con altre squadre in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori con l’obiettivo di sistemare il bilancio.

Il club bianconero ha presentato il ricorso contro la penalizzazione e la sentenza è attesa a stretto giro di posta. Le speranze della Juventus di ribaltare la decisione sono ridotte al lumicino, non è infatti prevista una riduzione dei punti e dovrà puntare all’assoluzione piena. Poi sarà il turno del secondo filone, nel mirino sono finite altre operazioni concluse con squadre soprattutto di Serie A.

La Juventus rischia un’altra penalizzazione, almeno pari a quella iniziale. Nei guai anche altri club del campionato di Serie A: si tratta di Udinese, Atalanta, Sassuolo, Empoli e Sampdoria. Ricordiamo che le sanzioni devono essere afflittive, ovvero portare un danno in classifica alle squadre.

La manovra stipendi

Un’altra situazione delicata in casa Juventus è quella legata alla manovra degli stipendi. Si tratta di scritture private firmate dai calciatori nei primi mesi della pandemia. I giocatori avrebbero rinunciato solo ad una mensilità e non a quattro come dichiarato ufficialmente dalla Juventus attraverso un comunicato. Le notizie sono state confermate dalle chat presentate dai calciatori e dalle dichiarazioni dei protagonisti.

La situazione della manovra stipendi era considerata la più delicata in casa Juventus, quella in grado di mandare la squadra direttamente in Serie B. Secondo le ultime notizie, direttamente dall’ambiente bianconero, il club potrebbe dichiarare di aver commesso degli errori in buona fede nelle scritture contabili durante il periodo della pandemia. La Juventus potrebbe così patteggiare con uno o due punti di penalizzazione da scontare nel campionato in corso e una multa.

In conclusione, salvo colpi scena dal ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, i bianconeri potrebbero ritrovarsi almeno con 16 o 17 punti di penalizzazione certi da scontare nella stagione in corso, più quelli del secondo filone delle plusvalenze. La penalizzazione finale potrebbe oscillare vicino ai 30 punti, una batosta ma comunque una sanzione in grado di lasciare in vita le speranze di salvezza della squadra di Allegri.