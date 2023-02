Dani Alves e la richiesta dei Pumas: un risarcimento di 4,5 milioni

SportFair

Nuovo capitolo nella vicenda che vede coinvolto Dani Alves. La situazione del calciatore brasiliano, arrestato dopo le accuse di violenza sessuale, si fa sempre più complicata.

Dopo aver ascoltato il racconto del 23enne e le mutevoli dichiarazioni di Alves, il tribunale numero 15 del Barcellona ha deciso di mandare il calciatore in carcere e senza cauzione in attesa del processo. A tutto questo si aggiunge anche l’esonero del giocatore dalla sua squadra, i Pumas.

Il club adesso chiede a Dani Alves un risarcimento per aver violato i termini di comportamento del suo contratto firmato a luglio 2022, come riportato da UOL.

La squadra messicana ha comunicato la sua richiesta con una email, in cui è specificato nuovamente il contratto del calciatore e dove sono indicate diverse clausole che potrebbero penalizzarlo come la partecipazione del calciatore “a qualunque scandalo divenuto pubblico” e “a qualunque atto considerato reato secondo la legislazione del Paese in cui è avvenuto”, quest’ultimo quello che richiede compensazione finanziaria da parte del calciatore.

La richiesta dei Pumas

“Per gravissime infrazioni del calciatore, nei termini previsti dal quattordicesimo e quindicesimo comma del contratto, il calciatore è tenuto irrimediabilmente a rimborsare alla società il pagamento dell’indennità prevista dal quattordicesimo comma del contratto, nella misura di cinque milioni di dollari americani (4,5 milioni di euro) , al netto, cioè al netto di ogni imposta o ritenuta”, si legge ancora nella richiesta dei Pumas.

Nell’email, inoltre, si specifica che i Pumas si riservano “il diritto di intraprendere ciascuna delle azioni dinanzi alla FIFA e/o a qualsiasi altra giurisdizione pertinente e competente, per richiedere il risarcimento pattuito e che include la quindicesima clausola del contratto“.