Dani Alves, pasticcio! La moglie Joana Sanz chiede il divorzio

Non arrivano buone notizie per Dani Alves. Il calciatore brasiliano arrestato più di una settimana fa a causa di accuse di violenza sessuale è in attesa di conoscere il suo destino dopo la richiesta di scarcerazione.

Intanto, però, la sua vita privata va a rotoli. Alves, infatti, ha ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con la donna che lo ha denunciato per violenza e questo non è piaciuto di certo alla moglie Joana Sanz.

La moglie di Alves chiede il divorzio

Sembra che la modella Joana Sanz abbia deciso di porre fine al suo matrimonio col calciatore brasiliano. Questo è stato reso noto ai suoi legali, dal momento che non ha ancora potuto vederlo. Come hanno raccontato nel programma The Ana Rosa , la modella di Tenerife avrebbe trasmesso la decisione di chiedere il divorzio tramite gli avvocati, visto che non si sarebbero incontrati vis a vis.

Joana non sembra intenzionata a fare dietro front: qualunque sarà la decisione della giustizia nei confronti di Dani Alves, la modella sembra averci già messo una pietra sopra. Diversi giorni fa, infatti, sono scomparsi dai social di lei le foto in compagnia del calciatore.