Futuro Hamilton, Horner non ha dubbi: “Mercedes nella me**a senza di lui”

Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica si corre in Bahrain il primo Gp della stagione 2023 di Formula 1. Occhi puntatissimi sulla Red Bull e sul campione del mondo Max Verstappen, ma anche sulle Ferrari e sulle Mercedes.

Il team di Brackley, durante la stagione 2023, avrà anche altri pensieri per la testa oltre alle performance in pista: il futuro di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha più volte spiegato di voler continuare a guidare in pista nel massimo campionato a quattro ruote, ma il suo contratto scade proprio quest’anno e al momento non ci sono novità su un possibile rinnovo con Mercedes.

Si era parlato di un futuro lontano dal team delle Frecce Argento lo scorso anno, durante il weekend di gara del Gp del Canada. Propro lì, Christian Horner ha detto la sua su un possibile addo tra Hamilton e Mercedes in occasione delle riprese della quinta edizione della serie Drive to Survive di Netfilx.

Il team principal Red Bull non ha risparmiato la Mercedes.

Le parole di Christian Horner

“Se Lewis si ritirasse, chi mai prenderebbero? Se decidesse di ritirarsi, si troverebbero davvero nella me**a, perché sono abbastanza scoperti. Ogni squadra, si vedeva, stava facendo progressi, ma la Mercedes stava facendo un disastro”, queste le parole del team principal Red Bull.