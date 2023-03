L’attesa è finita! Si corre il Gp del Bahrain di F1: gli orari e dove vederlo in tv

SportFair

L’attesa è finalmente terminata! Dopo i test della scorsa settimana sul circuito di Sakhir, i piloti sono pronti per il debutto stagionale: domenica si correrà la prima gara del Mondiale di Formula 1, il Gp del Bahrain.

Max Verstappen è l’uomo da battere e la Ferrari sembra l’unica a poter lottare con la Red Bull campione del mondo. La Mercedes potrebbe essersi nascosta nei test del Bahrain e sorprendere tutti in gara domenica. Ottimo il rendimento di Alonso. Quel che è certo è che lo spettacolo è assicurato.

Dove vedere il Gp del Bahrain

Il weekend di gara del Gp del Bahrain sarà visibile in esclusiva cui canali Sky, la gara sarà trasmessa anche in chiaro, su TV8, in differita, domenica alle 21.30.

Gli orari del Gp del Bahrain

Venerdì 3 marzo

Prove libere 1: 12.30 – 13.30

Prove libere 2: 16.00 – 17.00

Sabato 4 marzo

Prove libere 3: 12.30 – 13.30

Qualifiche: 16.00 – 17.00

Domenica 5 marzo

Gara: 16.00