Bottas si mette a nudo: il disturbo alimentare e la reazione alla morte di Bianchi

La stagione 2023 di Formula 1 è alle porte, tra meno di un mese i piloti saranno schierati in griglia di partenza per la prima gara dell’anno, il Gp del Bahrain.

Intanto i piloti si allenano intensamente e si preparano al nuovo Mondiale, tra presentazioni ed eventi rilasciando dichiarazioni non solo sulla sfida della nuova stagione, ma rivelando anche aspetti più intimi e personali.

Valtteri Bottas, in un’intervista con la finlandese Maria Veitola, si è lasciato andare ad alcune rivelazioni importanti, riguardanti un disturbo alimentare e la necessità di aiuto dopo la morte di Jules Bianchi.

Le rivelazioni di Valtteri Bottas

Prima della presentazione dell’Alfa Romeo, il 33enne ha rivelato le difficoltà che ha avuto nella sua stagione di debutto alla Williams nel 2013. La stella ha detto che le pressioni della F1 lo hanno lasciato con una dieta a base di broccoli al vapore che “non era molto salutare” mentre cercava di perdere peso sotto le istruzioni del team.

“Mi sono allenato al dolore, fisicamente e mentalmente. Nessun disturbo alimentare è stato diagnosticato ufficialmente, ma era sicuramente lì. Non era molto salutare. Volevo essere il migliore e pensavo di doverlo fare. Se la squadra dice che devo pesare 68 chili e io peso naturalmente 73 chili, allora faranno di tutto per questo“, ha rivelato.

La tragica scomparsa dell’amico Bianchi , deceduto in seguito alle ferite riportate in una incidente nel Gran Premio del Giappone del 2014, ha spinto Bottas a cercare uno psicologo. Bottas ha affermato che la valutazione degli esperti è stata che la star si è comportata “quasi come un robot” a causa della sua ossessione risoluta nel raggiungere i suoi obiettivi nel motorsport. Bottas ha aggiunto che l’analisi lo ha “sorpreso“.

“Avevo una grande soglia per chiedere aiuto esterno. Questo è quello che pensi quando sei un ragazzo così duro, che non hai bisogno di aiuto, che posso prendermi cura delle cose guardandomi allo specchio. Ma un professionista sa come fare le domande giuste e aprire un sacco di serrature. Non sono l’unico lì che a volte ha difficoltà“, ha concluso.