Bottas e Zhou tolgono i veli alla nuova Alfa Romeo: presentata la C43

SportFair

L’Alfa Romeo F1 Team Stake ha svelato la sua monoposto per la stagione 2023 di F1, la C43, in occasione di un evento di lancio tenutosi congiuntamente a Zurigo e presso la sede del team a Hinwil, in Svizzera, e il mondo della Formula 1 ha una delle prime contendenti per il titolo di auto più bella del mondo griglia già.

La C43, in una sorprendente livrea rossa e nera, sarà guidata da Valtteri Bottas e Zhou Guanyu nel Campionato del Mondo 2023 mentre la squadra cerca di continuare il suo percorso di costante miglioramento.

Mentre i piloti tiravano le coperture dall’auto nella base del team di Hinwil, una serie di immagini CGI e video della C43 sono stati rilasciati ai media e ai fan, dando vita alla nuova vettura Alfa Romeo F1 Team Stake in tutto il suo splendore.

In un impressionante video di presentazione, la C43 è emersa da materie prime e parti atomizzate, l’assemblaggio risultante simboleggia il modo in cui il team è un’unione di individui che si uniscono, ognuno dei quali gioca un ruolo importante nel garantire il successo dell’Alfa Romeo F1 Team Stake. Per migliorare ulteriormente l’esperienza dei fan, il C43 è stato reso disponibile anche in Realtà Aumentata, affinché tutti i fan lo portassero nelle loro case, in un viaggio interattivo sviluppato dai partner del team, JigSpace.

La livrea

La livrea, disegnata dal Centro Stile Alfa Romeo, incorpora la crescente gamma di marchi associati al team, con posizioni di rilievo per Alfa Romeo e il nuovo partner principale, Stake, nonché nuove acquisizioni che sottolineano la crescente attrattiva del team per le imprese di ogni tipo di settori. Nelle ultime stagioni, Alfa Romeo F1 Team Stake è emersa come leader, tra i team di Formula 1, nella ricerca di nuovi approcci al marketing, con livelli di accesso senza pari e una spinta costante all’innovazione che va oltre le questioni tecniche.

Dopo la presentazione di Hinwil, i piloti si sono poi uniti al rappresentante del team, Alessandro Alunni Bravi, e al direttore tecnico, Jan Monchaux, nonché al pilota di riserva, Théo Pourchaire, negli studi televisivi di Zurigo per incontrare una selezione di fan, avvicinati alla squadra per l’occasione e per partecipare a una conferenza stampa online con i media internazionali.

Disegnata dal team tecnico guidato da Jan Monchaux e spinta da un nuovo power unit Ferrari, la C43 è un’evoluzione della vincente sfidante dello scorso anno, la C42: tuttavia, a causa delle circoscritte ma significative modifiche regolamentari introdotte dalla FIA, il C43 incorpora diversi aggiornamenti e parti completamente nuove, con il suo percorso di sviluppo complessivo che promette ancora una ripida curva di miglioramento.

La vettura ha perso la sua “livrea invernale”, opera d’arte del graffitista BOOGIE, ed è ora pronta a scendere in pista per una sessione di shakedown, in programma questa settimana a Barcellona, ​​e per i test invernali in Bahrain, al termine della mese.

Alessandro Alunni Bravi, Amministratore Delegato del Gruppo Sauber e Rappresentante del Team

“Dare vita a un’auto è un processo lungo che tocca tutti i reparti di una scuderia, quindi è un momento di grande orgoglio vederla svelata oggi. Abbiamo scelto di farlo davanti ai nostri tifosi, vicino a casa nostra, perché il lancio di una nuova vettura non è solo un momento per stabilire i propri obiettivi per la stagione a venire: è anche un momento per restituire alle persone che hanno sostenuto tu, che sia in tribuna, davanti alla TV o in fabbrica, ed esprimi la nostra gratitudine per la loro passione e la loro fiducia nel nostro progetto. La nostra nuova vettura è il risultato di mesi di lavoro, ma oggi è solo l’inizio di un percorso: dobbiamo continuare a lavorare sodo, con umiltà e dedizione, per portare in pista le prestazioni. Tutti nel team sono impegnati in questo obiettivo e siamo fiduciosi che raccoglieremo i frutti del nostro lavoro”.

Jan Monchaux, direttore tecnico di Alfa Romeo F1 Team Stake

“Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto in questi ultimi mesi, perché creare una nuova vettura è sempre uno sforzo enorme da parte del team. Questa vettura è un’evoluzione di quella dell’anno scorso, riflettendo i nuovi regolamenti e introducendo importanti cambiamenti nelle aree in cui abbiamo riscontrato la necessità di miglioramenti. Spero che sarà più veloce della vettura di successo che abbiamo avuto l’anno scorso, questo è ciò che conta di più, e anche più affidabile: abbiamo fatto molti sforzi in questa direzione. Ora è il momento di scendere in pista e vedere come si comporta questa macchina. Sono felice di tornare a correre e sono fiducioso che presto ci sarà molto di più da noi”.

Valtteri Bottas, pilota dell’Alfa Romeo F1 Team Stake

“La C43 è finalmente arrivata e non vedo l’ora di portarla in pista. Mi piace molto la nostra nuova livrea, penso che sia sbalorditiva e una bella evoluzione rispetto a quella dell’anno scorso. È stata una prima stagione interessante con il team, abbiamo fatto progressi piuttosto solidi insieme e ora c’è solo una direzione da seguire: in alto, più in alto e meglio. Ovviamente c’è ancora del lavoro da fare e cose da migliorare, ma sono fiducioso che abbiamo le carte in regola per puntare a risultati ancora più alti quest’anno. Non vedo l’ora di tornare a correre, sono completamente carico e desideroso di iniziare la nuova stagione”.

Zhou Guanyu, pilota dell’Alfa Romeo F1 Team Stake

“Sono felice di vedere finalmente svelata la C43 dopo tutto il lavoro dietro le quinte svolto negli ultimi mesi; Penso che stiamo sfoggiando un bellissimo nuovo design per il 2023 e non vedo l’ora di guidare la macchina a Barcellona nei prossimi giorni, prima di iniziare correttamente la stagione con i test invernali in Bahrain. Lo scorso anno il team mi ha fatto sentire a casa fin dall’inizio, accogliendomi e dandomi il tempo per imparare e migliorare. L’aspettativa per quest’anno è decisamente più alta e porterò tutta l’esperienza della mia stagione da rookie nel 2023. Sono entusiasta di quello che sta arrivando e sono completamente pronto ad attaccare”.

Théo Pourchaire, pilota di riserva dell’Alfa Romeo F1 Team Stake

“Prima di tutto, sono grato e onorato di prendere parte al mio primo lancio in Formula 1 come pilota di riserva per il team. È bello vedere che gli sforzi vengono ripagati e non vedo l’ora di iniziare! Ho visto la grande mole di lavoro che è stata fatta per portare la macchina dalla carta alla realtà, e sono felice per tutti quelli che sono tornati in fabbrica, penso che abbiano fatto un lavoro straordinario. Ovviamente c’è grande attesa e non vedo l’ora di vedere la C43 scendere in pista tra pochi giorni. Mi sento parte di una grande famiglia e di una grande squadra, e sono determinato a fare del mio meglio e a spingere i limiti per ottenere i migliori risultati possibili”.