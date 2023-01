Il documento inedito: i messaggi del gruppo Whatsapp ‘Juve Team’ | FOTO

SportFair

E’ emerso un nuovo documento sullo scandalo che ha travolto la Juventus, la situazione del club bianconero è sempre più delicata. Gli ultimi aggiornamenti riguardano la manovra stipendi, nel dettaglio il contenuto della Chat dei calciatori rinominata ‘Juventus Team’.

E’ arrivata già una prima stangata, 15 punti di penalizzazione in riferimento allo scandalo delle plusvalenze fittizie. L’accusa è quella di aver concluso trattative di calciomercato con club in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori con l’intenzione di sistemare il bilancio.

La Juventus ha già annunciato il ricorso e le strade sono due: la conferma dei 15 punti di penalizzazione o l’assoluzione, non è prevista una riduzione dei punti. Poi partirà la seconda fase dell’inchiesta e l’ultima decisione è stata quella di ‘unire’ la questione plusvalenze e quella stipendi.

La manovra stipendi

Una situazione molto delicata per il club bianconero è quella legata alla manovra degli stipendi. L’accusa è quella di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento posticipato di tre mensilità. Il club aveva fatto intendere la rinuncia dei calciatori a quattro mensilità, la promessa invece prevedeva il pagamento di tre mensilità nella stagione successiva.

La raccomandazione era stata quella di non comunicare l’accordo nelle interviste. La conferma è arrivata anche dalle parole di Paulo Dybala, attualmente alla Roma. I calciatori rischiano la squalifica di circa un mese.

Il giornalista Paolo Ziliani ha svelato un altro dettaglio: è stata pubblicata la Chat del Gruppo Whatsapp ‘Juventus Team’ formata dai calciatori della Juventus. Sono le chat consegnate da de Ligt e De Sciglio.

Ecco il contenuto del messaggio pubblicato di Chiellini: “ciao a tutti, come sapete stiamo parlando con Fabio e il presidente per cercare di aiutare il club e tutti i dipendenti in questo momento di difficoltà. La proposta finale è questa:

3 mesi pagati in caso che riusciamo a finire il campionato

2 mesi e mezzo in caso di stop

Il presidente ha garantito il pagamento di una mensilità il 1 luglio ed il resto nella stagione 20/21. Ringraziamo davvero tutta la squadra per la sensibilità. In caso di ok domani avrei un foglio firmato dal presidente dove si fa garantire di quanto detto sopra. Per questioni legislative di Borsa, la comunicazione che uscirebbe, è solo della rinuncia ai 4 mesi, è chiesto di NON PARLARE NELLE INTERVISTE sui dettagli di questo accordo.

Entro stasera bisogna prendere una decisione, è ovvio che è una cosa che non piace a nessuno ma stiamo vivendo un momento drammatico con migliaia di morti nel mondo tutti i giorni e credo che sia giusto anche noi fare la nostra parte e ne usciremmo come una squadra di uomini veri. Fatemi sapere cosa ne pensate e grazie di tutto”, è il primo messaggio di Chiellini.

Poi un altro messaggio del difensore il giorno dopo, il 28 marzo 2020: “i prossimi passi sono questi: vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto e niente come quello che abbiamo firmato io ed il presidente dove ci impegniamo a lasciare i restanti mesi di questa stagione. Successivamente saranno contattati i vostri avvocati o agenti o NELLO STESSO MOMENTO saranno firmati i contratti validi per questa stagione e la prossima.

La Juventus farà un comunicato stampa dove dirà che rinunciamo a 4 mensilità per aiutare il club, ribadisco di comunicare solo questo a mezzo stampa. Per qualsiasi dubbio per favore chiamatemi che a voce è sicuramente tutto più facile. Grazie di tutto”. Infine la prima risposta è di Gonzalo Higuain: “ci pagano un mese ad aprile”, scrive il Pipita.