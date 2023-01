Selfie con la giornalista: Cristiano Ronaldo fa infuriare Georgina | VIDEO

SportFair

La presentazione di Cristiano Ronaldo con la nuova maglia dell’Al Nassr è stata in grande stile, l’evento è salito alla ribalta anche per una reazione di Georgina Rodriguez considerata di gelosia. Il portoghese si prepara ad iniziare una nuova avventura con l’intenzione di riscattare le ultime deludenti prestazioni al Manchester United e con la maglia del Portogallo al Mondiale in Qatar.

L’ex Juventus si è poi consolato firmando un contratto da capogiro con l’Al Nassr: 70 milioni di euro di paga base, per un totale di 175 milioni garantiti nel corso della permanenza in Arabia Saudita. A questo vanno aggiunti i bonus, i diritti di immagini ed altri accordi pubblicitari in grado di far lievitare lo stipendi a 200 milioni di euro a stagione, per un totale di 500 milioni. Ronaldo sarà anche ambasciatore della candidatura dei Mondiali in Arabia Saudita del 2030 e lo stipendio base schizzerebbe alla cifra monstre di 467 milioni di euro a stagione.

La reazione di Georgina Rodriguez

Dall’estero continuano a circolare voci sul rapporto di crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. In Spagna si è parlato addirittura di un legame di convenienza, conseguenza di alcune discussioni e della decisione finale di Cr7 di trasferirsi in Arabia Saudita. Sui social network è diventato virale un breve video in cui il fenomeno portoghese sorride e lancia sguardi alla giornalista Fatma Fahad.

In molti hanno anche notato un abbraccio tra Ronaldo e Georgina considerato ‘freddo’. La modella avrebbe ‘fulminato’ con lo sguardo il calciatore. Cristiano Ronaldo si è anche fotografato in compagnia della giornalista e la gelosia di Georgina avrebbe raggiunto i massimi livelli.