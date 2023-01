Cristiano Ronaldo, la crisi con Georgina e la clausola nel contratto

SportFair

Cristiano Ronaldo è sbarcato in Arabia Saudita, dove ha effettuato oggi le visite mediche per iniziare la sua nuova avventura con l’Al Nassr. Sono tanti gli argomenti che fanno parlare dell’attaccante portoghese e non solo il suo nuovo accordo milionario.

I rumors su una presunta crisi con Georgina Rodriguez e su una clausola nel contratto si fanno sempre più insistenti.

La crisi con Georgina

Sono esplose in questi giorni delle nuove voci su una crisi tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. A far finire la storia d’amore del portoghese sotto i riflettori è l’emittente spagnola Telecinco, secondo cui i due si stanno sforzando di tenere nascosti i loro problemi, forse dovuti anche al trasferimento di CR7 e di tutta la famiglia di Arabia Saudita. Secondo Telecinco i due stanno cercando di nascondere tutto per una questione economica, ovvero contratti pubblicitari e impegni professionali milionari. Intanto, però, Georgina Rodriguez ha condiviso sui social una dolce dichiarazione d’amore nei confronti di Cristiano Ronaldo. “A 22 anni ho incontrato l’amore della mia vita“, ha scritto su Instagram a corredo di alcune vecchie foto della coppia.