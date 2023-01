Scena ‘rovente’ fuori dal calciomercato: il giornalista e la scozzese | VIDEO

SportFair

Una scena esilarante si è verificata all’esterno delle sede del calciomercato, le trattative sono entrate ormai nella fase decisiva. Si avvicina il gong della sessione invernale, la giornata conclusiva di martedì si preannuncia scoppiettante.

Il protagonista dell’ultima scena è stato ancora una volta il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri. Si avvicina sempre di più il gong, sono tante le operazioni avviate e pronte ad essere annunciate. Una trattativa calda è quella che riguarda Zaniolo, il calciatore della Roma ha rifiutato il Bournemouth e aspetta un rilancio del Milan.

I giallorossi si sono infuriati e potrebbero applicare un provvedimento nei confronti del calciatore, anche l’esclusione dalla squadra. Anche gli altri club preparano i botti, dall’Inter al Milan e forse anche la Juventus.

La scena fuori dalla sede del calciomercato

Gli alberghi di Milano sono la sede principale delle trattative. Una scena rovente si è verificata durante uno dei tanti collegamenti di Sportitalia. Continua lo show personale di Tancredi Palmeri, capace di intrattenere i telespettatori con episodi sempre esilaranti.

E’ andato in scena un siparietto con Natasha, una tifosa scozzese pazza degli Hearts. La ragazza è di Edimburgo e si è lasciata andare ad una scena che è diventata virale sui social. Ad un certo punto la tifosa si è aperta la camicia e ha mostrato il seno. In evidenza un tatuaggio in onore degli Herts, in ricordo del 5-1 contro l’Hibernian in finale della Coppa scozzese.