“Mi ha toccato il c…”, giornalista italiano ‘palpato’ in Qatar | VIDEO

SportFair

Il Mondiale in Qatar entra sempre più nel vivo, è vicino l’inizio dei quarti di finale. La competizione ha regalato grande spettacolo, si sono registrate tante sorprese. Nella prima gara dei quarti di finale in campo Croazia e Brasile, la squadra di Tite è la favorita dopo le ultime prestazioni di altissimo livello.

L’Argentina ha riscattato la sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita, Messi e compagni si preparano per la gara contro l’Olanda. Sabato in campo il Portogallo contro la sorpresa Marocco, in serata lo spettacolo della sfida tra Inghilterra e Francia.

Giornalista ‘palpato’ in diretta tv

I giornalisti continuano il lavoro in vista delle prossime partite, Tancredi Palmeri è salito alla ribalta per il suo modo divertente di affrontare i collegamenti. Fuori programma per giornalista di Sportitalia, ‘palpato’ in diretta tv da una ragazza neozelandese: “mi ha toccato il cu..”, conferma Palmeri.

Poi l’intervento di Michele Criscitiello: “possiamo fare un Var? In Empoli-Fiorentina, atto da condannare, una giornalista bravissima e bellissima è stata toccata da un tifoso un po’ ‘volgarotto’. Questa volta è successo al contrario, è una notizia”.