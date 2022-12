Mondiali, i tifosi ‘pazzi’ di Ivana Knoll: tutti in fila per la sexy croata

SportFair

Continua il programma del Mondiale in Qatar, la competizione entra sempre più nel vivo e sono in corso le partite degli ottavi di finale. Sono già quattro le squadre che hanno staccato il pass per i quarti di finale: Olanda-Argentina e Francia-Inghilterra. E’ in corso Giappone e Croazia: da una parte una delle sorprese più belle della competizione, dall’altra una squadra di grande talento formata da calciatori protagonisti anche nel campionato italiano.

La tifosa della Croazia Ivana Knoll continua ad incantare il Qatar, gli scatti sono sempre più sexy nonostante le regole previste e annunciate già prima dell’inizio della competizione. “Si consiglia a uomini e donne di non indossare pantaloncini o magliette senza maniche quando si recano in edifici governativi, strutture sanitarie o centri commerciali. Se non si veste in modo modesto, potrebbe essere richiesto di lasciare o negare l’accesso a questi luoghi”. La tifosa croata ha rischiato anche l’arresto o almeno l’interdizione dai luoghi pubblici.

Ivana Knoll non si è fermata, la croata si è presentata anche allo stadio Al Janoub per la partita contro il Giappone. L’abbigliamento non è passato inosservato: minigonna, calze con i colori della Croazia, maglietta scollata e ‘cerchietto’, ovviamente con i colori della sua squadra. I tifosi sono stati ripresi in fila, in attesa di un selfie con la bella Ivana.