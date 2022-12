La tifosa croata Ivana Knoll infiamma lo stadio Ahmad bin Ali | FOTO e VIDEO

SportFair

E’ in corso Croazia-Belgio, sfida fondamentale per il passaggio del turno agli ottavi del Mondiale in Qatar 2022. La temperatura allo stadio Ahmad bin Ali è sempre più alta, in particolar modo la sexy tifosa croata Ivana Knoll continua a regalare spettacolo. La fase a gironi della competizione è entrata nella fase decisiva, nel Girone F è ancora apertissima la corsa al primo posto.

Croazia e Marocco guidano la classifica con 4 punti, subito dietro il Belgio con tre punti. All’ultimo posto e già eliminato il Canada. In campo Canada-Marocco e Croazia-Belgio, in particolar modo è bellissima la sfida tra Mertens da una parte e Perisic dall’altra.

La sexy Ivana Knoll allo stadio

Non sono mancate le discussioni nella prima parte di questo mondiale in Qatar. Nelle ultime partite ha fatto discutere l’abbigliamento della bella tifosa Ivana Knoll, considerato troppo sexy.

In Qatar, infatti, sono previste alcune regole. “Si consiglia a uomini e donne di non indossare pantaloncini o magliette senza maniche quando si recano in edifici governativi, strutture sanitarie o centri commerciali. Se non si veste in modo modesto, potrebbe essere richiesto di lasciare o negare l’accesso a questi luoghi”. Il rischio per la croata è stato quello dell’arresto o dell’interdizione dai luoghi pubblici. La bella Ivana non ha intenzione di indietreggiare. La croata è presente allo stadio Ahmad bin Ali Stadium per assistere alla partita Croazia-Belgio, il vestito è scollato e le forme in mostra.