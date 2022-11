“Vlahovic a letto con la moglie di un compagno”, lo scandalo al Mondiale

SportFair

Il Mondiale continua a regalare spettacolo, nel frattempo non si placano le voci di gossip. Una delusione in Qatar è al momento la Serbia, Vlahovic e compagni hanno conquistato appena un punto in due partite: la sconfitta all’esordio contro il Brasile e il pareggio il Camerun.

La situazione di classifica della Serbia è molto delicata, attualmente occupa l’ultima posizione con un punto conquistato e nell’ultima giornata dovrà vincere contro la Svizzera per sperare nella qualificazione. La competizione di Vlahovic è stata condizionata dai problemi fisici, l’attaccante della Juventus continua a lottare con la pubalgia.

Lo scandalo Vlahovic

L’attaccante Vlahovic è finito in uno scandalo per una questione fuori dal campo. Secondo alcuni media serbi il mancato utilizzo di Vlahovic sarebbe un provvedimento disciplinare: l’attaccante della Juventus sarebbe stato sorpreso a letto con la moglie del secondo portiere Predrag Rajkovic.

La prima smentita è arrivata dalla moglie del portiere Rajkovic, Ana: “le persone qui danno così tanto a se stesse il diritto di diffondere bugie e disinformazione e prendono in giro tutti! Mentre una donna all’ultimo mese di gravidanza è in ospedale e sta combattendo una seria battaglia. Vergognatevi!”.

La paternità della Fake News è stata attribuita, da parte di una nota giornalista serba Zorica S. Radulović, alle ex mogli di due calciatori non nel giro della nazionale su Twitter: “la storia sui problemi tra i giocatori è stata iniziata dall’ex moglie di un calciatore fallito le cui frustrazioni vanno ben oltre il fondo in cui è caduto suo marito! È un peccato che tu abbia scelto questa storia di troll. Questo è ciò che fanno le mogli dei calciatori falliti Rajko Brezancic e Nikola Vujadinovic. Calciatori falliti che ovviamente non sono in grado di svolgere i loro doveri coniugali non appena le loro mogli sono così frustrate!”.

Poi la dura presa di posizione di Vlahovic: “non era necessario dire nulla, ma devo reagire e annunciarmi, perché si tratta del mio nome. Non c’è bisogno di commentare. Questa è una grave assurdità, una sciocchezza. Lo fanno persone che ovviamente si annoiano, non hanno niente da fare nel tempo libero, perché sono complesse, cattive, frustrate, lavorano contro gli interessi della nazionale”.

