Incinta e abbandonata: la denuncia di Sara Bjork due anni dopo la gravidanza

Il tema delle atlete in gravidanza è sempre più delicato. Dopo lo sfogo di qualche settimana fa dell’italiana Alice Pignagnoli arriva adesso una nuova denuncia, dell’islandese Sara Bjork.

La calciatrice ha annunciato pochi giorni fa l’addio alla Nazionale islandese per godersi di più la famiglia e la sua vita da giocatirce della Juventus, dove adesso ha trovato la sua serenità.

Prima dell’avventura in bianconero, però, Sara, che ha una figlia di un anno, ha dovuto affrontare un percorso burrascoso, con una squadra che non l’ha di certo aiutata durante la gravidanza.

Il racconto di Sara Bjork

Quasi due anni dopo essere rimasta incinta, quando era una giocatrice dell’Olympique Lyon, Sara ha raccontato il suo incubo in un articolo autoprodotto su The Player Tribune , denunciando il trattamento ricevuto dal club francese, che ha lasciato poco dopo essere diventata la prima giocatrice madre del Lione.

“Cosa è successo quando sono rimasta incinta?“, è questo il titolo dell’articolo di Bjork. “So che questa storia potrebbe sconvolgere alcune persone potenti nel mondo del calcio. Non dovresti parlare di questo lato del calcio. Ma devo dire la verità. Essendo islandese, ho sempre sognato di giocare nei campionati più importanti d’Europa. Quando sono diventata professionista, ho letteralmente detto al mio agente, Dietmar: “Wolfsburg e Lione. Voglio questi”, ha esordito la calciatrice.

E così è stato: dopo aver giocato col Wolfsburg nel 2020, l’islandese si è trasferita al Lione, con una prima stagione da favola. Tutto è cambiato nel marzo 2021. “All’inizio l’unica cosa che provavo era la felicità, ma poi la realtà mi ha colpito. Tutto era davvero stressante. Quindi, quando l’ho detto al medico della squadra, abbiamo deciso insieme di mantenere il segreto. Il dottore ha detto ai fisioterapisti, e loro sono stati incaricati di tenermi d’occhio e aiutarmi secondo necessità, cosa che hanno fatto, ma anche di mantenere il segreto. Ero incinta solo di cinque settimane, quindi era ancora molto presto e avevamo partite importanti“, ha proseguito.

Dopo un periodo di stress per dover mantenere il segreto, continuando ad allenarsi ma senza poter giocare, Sara ha deciso di vuotare il sacco: “sì, sono incinta. È stato divertente vedere le loro reazioni perché alcuni di loro erano molto sorpresi. Ma naturalmente avevano molte domande perché sono stata la prima persona nella storia del Lione a rimanere incinta e con la piena intenzione di tornare a giocare. È stato difficile in un paese straniero e senza poter giocare, restare a Lione così ha chiesto di tornare nel suo paese: “Volevo solo portare a termine il resto della mia gravidanza a casa in Islanda, dove avrei potuto capire i medici nella mia lingua madre ed essere vicina a mia madre, al mio partner e alla mia famiglia. Quindi abbiamo chiesto al presidente e lui ha detto di sì“.

Una volta tornata a casa, però, la spiacevole sorpresa: “fino a quando non ho ricevuto il mio primo stipendio. Tutto ciò che è stato depositato era solo una piccola percentuale della previdenza sociale. Ho chiamato Dietmar e lui ha scritto a Vincent, il direttore del club. Non c’è stata risposta, quindi la mia agenzia mi ha contattato di nuovo. Quindi inviamo lettere formali. Dopo molte sollecitazioni, Vicent ha risposto: “Si è scusato per due dei mesi in cui ero assente e ha detto che mi avrebbero pagato per loro. Ma durante il terzo mese, dice qualcosa su come stanno andando secondo la legge francese, il che significa che non mi devono nient’altro. Ho detto a Dietmar: “No, non è giusto, dovrebbero seguire le regole della FIFA“, ha continuato la giocatrice bianconera.

“Non è una posizione in cui ti aspetti di essere, specialmente con una squadra come questa. Il sindacato dei giocatori in Francia è stato coinvolto, e poi la FIFPRO. Le settimane si sono trasformate in mesi. Non c’è ancora uno stipendio pieno. Il Lione si è rifiutato di dare una risposta chiara sui criteri applicati. Alla fine, Dietmar ha detto a Vincent che la FIFPRO avrebbe combattuto a livello FIFA. Vincent ha detto: “Se Sara va alla FIFA con questo, non ha futuro a Lione. Non ci sarebbe stata una discussione o negoziazione. Vincent l’ha spento completamente. Dal primo aprile, quando sono arrivata in Islanda, fino ad agosto, non ho sentito nessuno in sede né dallo staff tecnico. Ero ancora in stretto contatto con alcuni colleghi, oltre che con il medico e i fisioterapisti, solo personalmente. Erano tutti miei buoni amici. Ma il club non ha mai preso contatti formali. Nessuno controllava come andava il mio allenamento, come procedeva la mia gravidanza”, continua ancora il racconto dell’islandese.

Dopo la nascita del figlio tutta la famiglia è tornata a Lione, dove però l’atmosfera era tutt’altro che amichevole: “l‘allenamento era diverso quando sono tornata. Mi trattavano in modo diverso“.

La squadra ha impedito a Sara di portare il figlio, che necessitava l’allattamento, con sè: “non portare il mio bambino con me in viaggio. Hanno detto che era perché avrebbe potuto turbare i giocatori sull’autobus o sull’aereo se avesse pianto per tutto il viaggio. Questo accadeva mentre stavo ancora allattando, e lui era così piccolo e così dipendente da me. Se non si muovessero su questo, non sarei in grado di assistere alle partite in trasferta”.

“Mentre ero lì è entrato anche il presidente. Era la prima volta che mi vedeva da quando ero tornata con il mio bambino. Non mi ha nemmeno salutato, non ha guardato o riconosciuto Ragnar. Ma Vincent mi aveva appena assicurato, cinque minuti prima, riguardo al caso, che “non era personale”. Dopo quel momento, con il presidente, era chiaro che lo era“, ha aggiunto ancora.

A maggio, finalmente, una piccola soddisfazione: “al club è stato ordinato di pagarmi gli stipendi non pagati, l’intero importo che avevo richiesto ed esattamente quanto mi era dovuto. Lione ha chiesto i motivi. E una volta capito, abbiamo davvero avuto modo di leggere come la FIFA ha analizzato il caso ed è giunto alle conclusioni. Hanno parlato del “dovere di diligenza. Dopo che il Lione ha ricevuto le ragioni, ha deciso di non presentare ricorso“.

“La vittoria è stata più grande di me. Sembrava una garanzia di sicurezza finanziaria per tutti i giocatori che vogliono avere un figlio durante la loro carriera. Che non sia un “forse” o un’incognita. Ma voglio assicurarmi che nessuno debba mai più passare quello che ho passato io. E voglio che il Lione sappia che non va bene. Questo non è “solo affari”. Ho grandi speranze per il calcio femminile. C’è molto da festeggiare. Gli impianti? L’investimento? Livello? I tifosi riempiono lo stadio? Siamo arrivati ​​fin qui. Questo è innegabile. Ma la realtà è, quando si tratta di cultura in generale? C’è molto altro lavoro da fare. Meritiamo di meglio“, ha concluso.