La denuncia del portiere Pignagnoli: “sono incinta, il club non mi paga”

Alice Pignagnoli è un portiere 34enne della Lucchese, Serie C di calcio italiano. La sua storia è salita alla ribalta e si sono scatenate tante discussioni. “Sono incinta e il mio club non mi vuole pagare”, la confessione a QN – Il resto del Carlino. “A metà ottobre ho scoperto di essere incinta per la seconda volta, l’ho comunicato al manager della Lucchese, Mario Santoro, e mi sono sentita dire che gli impegni presi in estate vanno rispettati: non era più loro intenzione pagarmi ciò che mi spetta”.

“È la società che mi ha deluso. Fino a ieri mattina non mi erano nemmeno state pagate le prime tre mensilità di questa stagione. Poi è uscita la notizia, ed ecco arrivati i soldi”. Poi lo sfogo affidato ai social: “mi sono sentita ferita come donna, madre e atleta. E anche molto sola, incapace, un giocattolo vecchio da gettare. La società mi ha deluso. Dopo quanto successo due anni fa col Cesena, non me lo sarei mai aspettato”.

“Per una donna dovrebbe essere normale sognare di fare la calciatrice e avere una famiglia. Sono incredula, ogni anno ci sono giocatori che si fanno male a lungo: una società dovrebbe essere pronta a tutto”.

Chi è Alice Pignagnoli, portiere della Lucchese

Alice Pignagnoli è un portiere della Lucchese, classe 1988. E’ nata a Reggio Emilia, il calcio è sempre stato la sua passione. E’ un estremo difensore di grande esperienza, nel corso della carriera ha indossato tantissime maglie: Galileo Giovolley, Tradate Abbiate, ACF Milan, Como 2000, Napoli, Torres, Riviera di Romagna, Atletico Oristano, Valpolicella, Riviera di Romagna, Imolese, Mantova, Genoa Women, Cesena e infine Lucchese.

Nel 2010 consegue la laurea in Scienze della Comunicazione presso lo IULM di Milano. Nel corso della carriera ha conquistato un campionato italiano e una Supercoppa italiana con la maglia della Torres.