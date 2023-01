Oriana Sabatini in versione ‘jeanconjean’: risposta incandescente di Dybala

SportFair

Paulo Dybala si è confermato uno dei calciatori più importanti, almeno dal punto di vista tecnico. L’argentino si è messo in mostra soprattutto nelle ultime partite della Roma ed è stato un uomo prezioso anche al Mondiale in Qatar. L’Argentina si è laureata campione del Mondo e il contributo dell’ex Juventus non è da sottovalutare. In più la relazione con la compagna Oriana Sabatini continua a gonfie vele.

E’ dotato di una qualità sopra la media ed è migliorato molto anche in zona realizzativa. E’ sempre più un punto di riferimento della squadra di Mourinho, prima il gol decisivo in Coppa Italia contro il Genoa, poi la doppietta in Serie A contro la Fiorentina.

La foto di Oriana Sabatini e la reazione di Dybala

Paulo Dybala è protagonista anche fuori dal campo, la relazione con Oriana Sabatini continua a regalare soddisfazioni. La modella si conferma sempre più bella, sui social ha pubblicato alcune foto che hanno scatenato la reazione proprio del calciatore. La cantante e modella ha cambiato look: “jeanconjean”, ha commentato l’argentina.

Oriana si è fotografata con un completo di jeans che ha messo in evidenza la forma fisica della modella. Immediato è arrivato il commento di Paulo Dybala: “oh mio dio”, ha scritto l’attaccante. Poi l’emoticon del fuoco e lo stesso calciatore ha ripostato le foto della compagna sul profilo Instagram.