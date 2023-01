Cremonese Pazzesca! Napoli eliminato: il tabellone di Coppa Italia

SportFair

Clamorosa impresa della Cremonese al Maradona nella sfida contro il Napoli valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. La squadra ospite ha eliminato dalla competizione il team partenopeo, guidato da Spalletti, staccando il pass per i quarti di finale.

Serata tutta in salita per il Napoli: la squadra partenopea ha dovuto fare i conti con degli avversari motivati, per nulla intimoriti dalla capolista della Serie A.

La Cremonese ha messo subito in difficoltà il Napoli portandosi in vantaggio al 18′ con Picklet, ma i padroni di casa sono riusciti a reagire, ribaltando presto il risultato grazie alle reti di Juan Jesus e Simeone rispettivamente al 33′ e 36′. Sul finale la Cremonese ha sorpreso il Napoli, con la rete del 2-2 di Afena-Gyan all’87’.

La sfida è proseguita ai supplementari, ma nessuna delle due squadre è riuscita a fare la differenza. La partita, dunque, si è decisa ai calci di rigore. Il primo errore è arrivato con Lobotka, che ha mandato clamorosamente fuori la palla al quarto calcio di rigore e la Cremonese non ha sbagliato un colpo. La Cremonese elimina incredibilmente il Napoli e vola ai quarti di finale di Coppa Italia, dove ad attenderla c’è la Roma.

Il tabellone di Coppa Italia, tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Inter -Parma 2-1 d.t.s

-Parma 2-1 d.t.s Milan-Torino 0-1 d.t.s

Fiorentina-Sampdoria 1-0

Roma-Genoa 1-0

Napoli-Cremonese 2-3 dopo calci di rigore

Atalanta-Spezia 19 gennaio ore 15, Italia 1

Lazio-Bologna 19 gennaio ore 18, Italia 1

Juventus-Monza 19 gennaio ore 21, Canale 5

Coppa Italia, gli incroci ai quarti di finale