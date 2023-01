Muore sbranato dai suoi cani: il calcio piange ‘Shombo’

SportFair

Il mondo del calcio piange Philemon Mulala, l’ex calciatore è morto tragicamente: sbranato dai suoi cani mentre si trovava in casa. Ex calciatore zambiano, è noto soprattutto per aver realizzato due gol nella semifinale di Coppa CECAFA 1984 contro il Kenya. Era chiamato Shombo, gran lavoratore, per il suo modo di interpretare le partite.

La prima esperienza della carriera è stata al Mufulira Wanderers. Era un terzino sinistro, ma amava disimpegnarsi anche in zona leggermente avanzata. Durante il suo periodo ai Wanderers, vinse la BP Challenge Cup, la Heroes and Unity Cup e il trofeo Champion of Champions. Le ultime avventure sono state con Cape Town Stars in Sud Africa e infine Dynamos. E’ stato protagonista anche con la maglia dello Zambia.

La tragica morte

La notizia della morte di Philemon Mulala è stata ufficializzata dalla federazione zambiana, attraverso i canali ufficiali. L’ex calciatore è stato vittima di un incidente con i suoi cani, mentre si trovava nella sua casa in Sudafrica.

Secondo le notizie confermate dalla polizia, Mulala stava lavorando ad un guasto elettrico, poi l’attacco dai cani. L’intervento della moglie non ha evitato la tragedia, il calcio piange la morte di Mulala.