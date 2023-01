Ancora una tragedia nel calcio: morto a 40 anni M’Bami

Il mondo del calcio vive una nuova tragedia. A pochi giorni dalla scomparsa di Gianluca Vialli arriva un’altra triste notizia: è morto ieri, a 40 anni, il camerunense M’Bami.

L’ex giocatore di PSG, Olympique de Marseille e Almeria è deceduto a causa di un infarto, come riferito dal club parigino, in cui ha giocato tra il 2003 e il 2006.

M’Bami

Il centrocampista camerunense è passato al PSG nel 2003 dopo aver giocato per la Kadji Sport Academy e la Dynamo Douala del Camerun. Ha giocato anche per l’Almería dal 2009 al 2011.

M’Bami si è imposto alle Olimpiadi di Sydney del 2000 con un golden goal nei quarti di finale contro il favoritissimo Brasile di Ronaldinho.

A Parigi, M’Bami ha vinto due Coppe di Francia (2004 e 2006) . Dopo una lunga assenza per un grave infortunio contro il CSKA Mosca il 7 dicembre 2004, è tornato titolare nel 2005-2006, alla sua terza stagione nella capitale francese, ma poi ha deciso di lasciare Parigi ed è stato ingaggiato dall’Oympique de Marseille, dove ha trascorso tre anni.

Si è poi recato in Spagna per giocare con l’Almería tra il 2009 e il 2011, anno in cui ha firmato per la squadra cinese del Changchun Yatai . Successivamente ha giocato in Arabia Saudita (Al-Ittihad, 2012-2013) e Colombia (Millionaires nel 2014), prima di tornare in Francia, a Le Havre, in Ligue 2. Ha concluso la sua carriera professionistica nel 2016, all’età di 35 anni. .

Tornato in Camerun si è dedicato ai giovani calciatori in Africa per poi tornare in Francia, dove è morto ieri.