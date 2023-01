Mbappè come Emiliano Martinez: il gestaccio fa discutere | VIDEO

SportFair

Ai Mondiali di calcio del Qatar 2022 ha fatto tanto discutere l’esultanza di Emiliano Martinez dopo aver ricevuto il premio di miglior portiere della rassegna iridata.

L’argentino è stato al centro delle polemiche per un gestaccio col trofeo che ha fatto discutere e che oggi, a distanza di oltre un mese, è stato ripetuto da un suo rivale.

Il gesto di Mbappè

Nelle ultime ore è diventato virale un video di Kylian Mbappé che imita proprio il gesto del Dibu Martínez. L’attaccante 24enne è stato visto lasciare il club con uno dei premi di MVP ricevuti proprio durante i Mondiali ed imitare velocemente il gesto del portiere argentino.

La reazione dei tifosi

Sui social i tifosi francesi non hanno nascosto il loro disappunto: il gesto di Mbappè non è piaciuto, sia perchè considerato irrispettoso, sia perchè ricorda la sconfitta di poco più di un mese fa in finale in Qatar contro l’Argentina.