Juventus, voci di ripescaggio agli ottavi di Champions League: il motivo

E’ un momento magico in casa Juventus, almeno dal punto di vista dei risultati. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da otto vittorie consecutive e si è rilanciata per la corsa scudetto. Adesso potrebbe rientrare in gioco anche in… Champions League. Un video su Tik Tok è diventato virale nelle ultime ore e riguarda proprio il possibile ripescaggio dei bianconeri agli ottavi di finale.

La Juventus è una delle squadre più in forma in circolazione, almeno dal punto di vista dei risultati. I numeri parlano chiaro, i bianconeri sono reduci da otto vittorie consecutive in campionato e la difesa è un vero e proprio muro: sono appena 7 i gol subiti in campionato. Il distacco dalla vetta, occupata dal Napoli, è di appena 7 punti e l’attesa è altissima in vista del big match di venerdì.

Juventus, le ipotesi di ripescaggio

Una premessa: anche la Juventus è coinvolta nello scandalo, dalla manovra degli stipendi e plusvalenze fittizie realizzate nelle ultime stagioni. I rischi sono alti, ma principalmente in campionato. Le voci di sanzioni sono sempre più insistenti, in particolar modo l’ex calciatore Pruzzo si è sbilanciato sulla penalizzazione nei confronti del club bianconero.

A tenere banco è il caso Benfica. Secondo le ultime notizie provenienti dall’estero il club, il presidente del club, l’ex centrocampista di Fiorentina e Milan, Rui Costa e i membri del Consiglio di Amministrazione del mandato 2016/2020 Domingos Soares de Oliveira, Luís Filipe Vieira, José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso Ribeiro sono finiti nel mirino della magistratura. Il Benfica sarebbe accusato di aver beneficiato di risultati manipolati in diverse partite.

Le conseguenze potrebbero essere pesantissime, in campionato ma anche in Champions League. Il Benfica ha chiuso al primo posto il girone con 14 punti, come quelli del Psg. La Juventus ha avuto la meglio del Maccabi Haifa nella corsa al terzo e proprio questo aspetto potrebbe fare la differenza. La classifica del girone rischia di essere stravolta: primo Psg, seconda Juventus, terzo Maccabi Haifa e ultimo il Benfica.

“La Juventus verso il ripescaggio in Champions League”, è questo il titolo di un video diventato virale su Tik Tok. I tempi si preannunciano strettissimi, le prime partite degli ottavi sono in programma il 14 febbrario. Un provvedimento così severo nei confronti del Benfica sembra comunque da escludere, ma la notizia ha infiammato i tifosi bianconeri. Le speranze di ripescaggio sono ridotte al lumicino, ma il calcio ha abituato a clamorosi colpi di scena.