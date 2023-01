Juve fuori dalla corsa scudetto: l’annuncio di Pruzzo sulla penalizzazione

SportFair

E’ un momento magico per la Juventus, almeno dal punto di vista sportivo: la squadra ha conquistato l’ottava vittoria consecutiva (l’ultima contro l’Udinese con gol nel finale di Danilo) ed è rientrata in corsa per lo scudetto. La classifica dei bianconeri, però, rischia di essere condizionata dalle ultime vicende.

La squadra è riuscita a ricompattarsi dopo un inizio di stagione deludente tra campionato e Champions League. La Juventus non entusiasma dal punto di vista del gioco, ma adesso almeno arrivano i punti. La difesa è sempre più solida, il dato dei 7 gol subiti è impressionante. Il gruppo è formato da campioni, le ultime vittorie sono arrivate nei minuti finali.

Le dichiarazioni di Pruzzo preoccupano i tifosi della Juventus

Gli ultimi mesi non sono stati di certo facili per la Juventus. La situazione è diventata molto incerta dopo le dimissioni dell’intero Cda e del presidente Andrea Agnelli dopo 12 anni. Sono in corso indagini sul club bianconero, la Juventus rischia provvedimenti anche dal punto di vista sportivo.

Sono due le situazioni delicate: la prima riguarda il pagamento degli stipendi ai calciatori nei primi mesi della pandemia (secondo le accuse il pagamento sarebbe arrivato tramite scritture private con i calciatori, poi non inseriti a bilancio), la seconda è lo scandalo della plusvalenze fittizie (nel mirino operazioni di mercato con altri club italiani ed esteri).

La Juventus rischia grosso, dall’ammenda a penalizzazione e addirittura la retrocessione. La classifica della stagione in corso potrebbe cambiare, anzi è quasi una certezza secondo le dichiarazioni rilasciate da Roberto Pruzzo a Radio Radio. L’ex attaccante della Roma si sbilancia: “non voglio dire che i calci piazzati siano lo schema della Roma, ma sicuramente sono un’arma in più che ti permette di restare al quinto posto in classifica. Una posizione che dà un minimo di fiducia per stare al passo di quelle davanti, anche perché i bene informati continuano a dirmi che la Juventus sarà molto penalizzata e si può restare in linea con quello che è il proprio obiettivo”. La Juventus rischia di ritrovarsi fuori dalla corsa scudetto e, forse, anche da quella Champions.