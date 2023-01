Ivana Knoll illegale: la fan più sexy dei Mondiali spaziale in costume

SportFair

La fan più sexy dei Mondiali di calcio del Qatar 2022 non smette di stupire. Una volta finita la rassegna iridata, durantela quale la superfan dela Croazia si è resa protagonista, riscuotendo un enorme successo e diventando famosa, Ivana Knoll ha continuato a sorprendere tutti con foto e video sui social.

La trentenne ha fatto girare la testa a tutto il Medio Oriente e non solo e la sua popolarità è salita alle stelle su Instagram. Negli ultimi 30 giorni del 2022 la modella ha guadagnato 2,6 milioni di follower su Instagram e i suoi follower continueranno senza dubbio a crescere grazie alle sue foto e ai suoi video hot.

Ivana ha condiviso dei contenuti davvero bollenti sui social nelle ultime ore.

I post social di Ivana Knoll

Ivana Knoll ha indossato un minuscolo bikini rosa e ha fatto un bagno in mare per poi farsi immortalare in una posa davvero sexy. “Ragazza estiva sempre”, ha scritto Ivana come didascalia.

La bella modella ha convidiso anche un video bollente nelle sue Storie Instagram: Ivana si è esibita in un balletto hot, indossando un bikini con la fantasia della Nazionale della Croazia.

Ivana in questi giorni ha regalato spettacolo condividendo foto e video dai suoi festeggiamenti per la fine dell’anno in compagnia di Jamie Foxx.