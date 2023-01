Ivana Knoll non si smentisce: il saluto al 2022 è hot | VIDEO

SportFair

Ivana Knoll è stata la tifosa più sensuale dei Mondiali di calcio del Qatar 2022. La modella croata ha riscosso un enorme successo, riuscendo a far parlare di sè soprattutto per i suoi outfit hot allo stadio, nonostante le rigide regole degli impianti sportivi qatarioti.

Ivana è rimasta in Qatar fino alla fine della rassegna iridata, nonostante la sua Croazia non sia arrivata fino alla finalissima, ed è adesso tornata alla sua vita, tra viaggi di lavoro e divertimento a festeggiamenti scatenati.

I festeggiamenti di Capodanno

Non poteva che indossare abbigliamenti sexy e bollenti nella notte di San Silvestro: la modella croata ha condiviso i suoi festeggiamenti, mostrandosi in tutta la sua bellezza, a Miami, dove abita, in una sorta di trikini nero, sexy, che mette in mostra le sue curve.