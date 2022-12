Ivana più sexy che mai allo stadio per Croazia-Marocco | VIDEO

SportFair

E’ in corso in Qatar la finale per il terzo posto dei Mondiali di calcio 2022. Come in tutte le sfide della Croazia, in tribuna non manca la sexy tifosa Ivana Knoll, che durante la rassegna iridata ha tanto fatto parlare di sè, riscuotendo un enorme successo.

Ivana non poteva di certo mancare oggi al Khalifa International e, come sempre, ha optato per un outfit bollente.

Il look di Ivana Knoll

Ivana Knoll è presente anche allo stadio Khalifa International e il pubblico si è infiammato. La tifosa croata si è fotografata allo stadio ed è più sexy che mai: indossa una maglietta di Modric, poi leggings strettissimi e forme in bella mostra. “Grazie capitano 🫶🏼 per averci reso orgogliosi 🇭🇷❤️ andiamo a prenderci la medaglia”, ha scritto sui social a corredo di due foto sexy.