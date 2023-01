L’Argentina fa festa in campo con la Coppa falsa in Qatar: la ricostruzione

SportFair

Sono passate due settimane dalla vittoria dell’Argentina nella finalissima dei Mondiali di calcio del Qatar 2022 e il successo dell’Albiceleste è ancora uno degli argomenti più chiacchierati, nonostante la ripresa dei campionati e la morte di Pelè.

A fare clamore in questi giorni è l’approfondimento del Clarin riguardante i festeggiamenti di Messi con in mano una coppa del mondo falsa.

I festeggiamenti con una coppa falsa

Il capitano della Seleccion,infatti, ha celebrato per gran parte del tempo, in campo con i suo compagni, con in mano una riproduzione tarocca della Coppa del Mondo e non col vero trofeo. Una delle immagini più usata dai giornali e sui social, per celebrare il trionfo dell’Argentina, è stata scattata proprio mentre messi teneva in mano il trofeo falso

La ricostruzione del Clarin

Secondo quanto riportato dal Clarin, la riproduzione tarocca della Coppa del Mondo è stata portata allo stadio Lusail da una coppia di La Plata, che dopo il successo dell’Albiceleste ha dato il trofeo falso ad un parente di Paredes, per farselo firmare, ma poi i giocatori hanno iniziato a passarsela di mano tra di loro.

Il racconto di Manuel Zaro

Manuel Zaro, allo stadio con la fidanzata Paula Zuzulich, ha raccontato al Clarin quanto accaduto: “l’avevamo nello zaino, abbiamo approfittato di un momento di distrazione ai controlli e la nostra coppa è passata. Dopo l’ultimo rigore l’abbiamo tirata fuori per esultare. Poi sotto di noi è transitato un familiare di Paredes e gli abbiamo chiesto di farci firmare la Coppa da Leandro. Così la nostra Coppa è finita in campo e i giocatori hanno cominciato a passarsela di mano, finché non è arrivata a Messi. Non pensavamo di recuperarla, vedevamo la nostra Coppa andare di qua e di là. La cosa è durata per circa 45 minuti e la nostra Coppa l’abbiamo data per persa. È stato Lautaro Martinez a restituircela. Si è avvicinato al parente di Paredes, che gli ha spiegato la vicenda. Lautaro ha firmato il nostro trofeo e ce l’ha ridato”.

“Nella notte abbiamo cominciato a scorrere le foto sui social e ci siamo accorti che in tante immagini Messi alzava la nostra Coppa. Abbiamo ingrandito la parte inferiore, lì ci sono dei dettagli che ci permettono di riconoscerla. Una persona ha già fatto un’offerta per comprarla, abbiamo ringraziato e rifiutato. La Coppa è nella nostra casa di La Plata, assieme agli altri ricordi del Qatar”, ha aggiunto la coppia.