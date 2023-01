Il saluto a Pelé: l’arrivo allo stadio del Santos per la veglia funebre | VIDEO

SportFair

L’ultimo saluto a Pelé, uno dei calciatori più forti di sempre. Il brasiliano è morto all’età di 82 anni, lottava da tempo contro il tumore al colon. La notizia della morte di O Rei ha sconvolto il mondo del calcio, nelle ultime ore del 2022. Le condizioni del brasiliano erano peggiorate moltissimo negli ultimi giorni.

Il corpo di Pelé è arrivato allo stadio del Santos per la veglia funebre. La cerimonia è iniziata alle 14 italiane nel posto che lo stesso ex calciatore aveva indicato come quello ideale per l’ultimo saluto da parte dei suoi tifosi.

La salma di Pelé è stata accolta da tantissime persone in coda da oltre 12 ore. I tifosi del Santos hanno acceso fuochi d’artificio in onore del brasiliano, poi bandiere e applausi e circa 50 persone hanno accompagnato l’auto verso l’ingresso dello stadio. Il feretro è stato posizionato al centro del prato.

I funerali si svolgeranno martedì e saranno preceduti da un corteo per le strade di Santos. Tra i presenti anche il sindaco di San Paolo, Ricardo Nunes, il governatore Tarcísio de Freitas, i presidenti della Fifa, Gianni Infantino, e della Cbf, Ednaldo Rodrigues.