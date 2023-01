Federica Nargi esagerata alle Maldive: la richiesta eccessiva sui social | FOTO

SportFair

Giorni di relax per Federica Nargi e Alessandro Matri, il 2022 è iniziato con il botto. La coppia si conferma sempre più in grande forma, in particolar modo gli scatti della showgirl alle Maldive hanno scatenato le reazioni dei fan. E’ sempre una grande protagonista dei giornali ed è la compagna di Alessandro Matri, l’ex calciatore di squadre molto importanti in Serie A come Juventus, Milan e Lazio. Poi le esperienze anche con Cagliari, Genoa, Fiorentina, Sassuolo e Brescia.

E’ stato anche protagonista con la maglia della Nazionale italiana. Dopo il ritiro ha svolto inizialmente un ruolo dirigenziale, dopo l’addio alla Lazio è diventato un volto della televisione come opinionista delle partite.

Federica Nargi, le FOTO alle Maldive sono troppo sexy

Federica Nargi e Alessandro Matri sono alle Maldive, il nuovo anno è iniziato al mare. La showgirl ha fatto impazzire i social con scatti da capogiro, la forma fisica non è passata inosservata. Almeno 5 scatti sono stati considerati dagli utenti troppo sexy.

“Ma il lato B come mai non ce lo fai più vedere?”, è stato il commento di un utente. Immediata è arrivata la risposta dell’ex Velina, probabilmente anche in senso ironico: “non è più come quello di una volta”.

Altri utenti hanno particolarmente apprezzato le foto di Federica Nargi. Nel dettaglio uno scatto ha messo in evidenza il lato A: “la foto dell’anno dopo appena 3 giorni”, “ti sei rifatta il seno”, è stato il commento di un altro utente.

Poi ancora: “basta,basta non ce la facciamo più”, con riferimento alle foto super sexy pubblicate nelle ultime ore. “Devi tornare a casa, non puoi postare più ste foto mi sto sentendo male ogni volta”, “bello il mare, tutto quello che vuoi ma… il vero Paradiso sei TU, Federica!!”, “sei stupenda ma non capisco perche hai ritoccato nuovamente il seno”, “seno sproporzionato! Peccato…”, scrive una donna. “Panorama mozzafiato”, è stato infine l’ultimo messaggio. Le critiche sono state assolutamente fuori luogo, Federica Nargi si è confermata sempre più bella.