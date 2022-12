Il costume di Wanda Nara è troppo piccolo: la reazione di Icardi | FOTO

SportFair

I campionato sono tornati dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar, si avvicina anche il rientro nel campionato di Serie A. Si candida ad un ruolo da protagonista anche Mauro Icardi, l’argentino del Galatasaray è pronto a scendere in campo per la seconda parte di stagione nel campionato turco. E’ sempre sulle prime pagine dei giornali di gossip per il passato con Wanda Nara.

La coppia si è separata dopo la crisi degli ultimi tempi, la showgirl ha confermato la rottura nonostante le ultime voci di riavvicinamento. L’argentina riesce sempre a scatenare motivi di discussione, nell’ultima intervista ha confermato di essere alla ricerca di uno stallone.

Il costume mini di Wanda Nara e la risposta di Icardi

Wanda Nara è sempre più attiva sui profili social, aggiorna i fan anche con scatti super sexy. Le ultime foto non sono passate inosservate, la showgirl si è fotografata in costume e ha messo in mostra le forme.

Una Stories ha lasciato il segno, il costume è troppo piccolo e si intravede il seno di Wanda Nara. Immediato il commento di Mauro Icardi che ha risposto con le emoticon di cuore e fuoco. La vicenda è sempre più surreale.