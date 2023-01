La diretta di Wanda Nara con l’amica: la maglietta si sposta | VIDEO

SportFair

Un VIDEO di Wanda Nara è finito virale sui profili social, una diretta Instagram ha scatenato la reazione dei fan. E’ sempre sulle prime pagine dei principali quotidiani di gossip, in particolar modo continua a tenere banco il rapporto con Mauro Icardi. L’attaccante è tornato grande protagonista con la maglia del Galatasaray, si è confermato un grande goleador.

La storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi regala sorprese, è stata annunciata la separazione ma continuano ad arrivare indizi sul possibile riavvicinamento.

La diretta di Wanda Nara

Un video di Wanda Nara è diventato virale sui profili social. L’argentina ha avviato una diretta su Instagram e si è messa a disposizione delle domande degli utenti.

Durante la sua ultima diretta si è verificato un episodio che non è passato inosservato. Mentre si trovava sul letto in compagnia di una sua amica si è registrato un incidente, la maglietta si è sfilata e il seno è rimasto in mostra.