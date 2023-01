Instagram rimuove la foto in topless e perizoma, la reazione hot di Wanda Nara

SportFair

Wanda Nara è una persona senza troppi filtri. La showgirl argentina quando ha qualcosa da dire lo fa, senza peli sulla lingua e spesso reagisce d’impulso.

La moglie (non ancora legalmente ex) di Mauro Icardi aveva condiviso qualche giorno fa su Instagram una foto che la ritraeva in spiaggia in topless e perizoma. Oggi, però, Instagram le ha mandato la segnalazione della rimozione del suo post perchè “non rispetta le norme del social sui servizi sessuali per gli adulti“.

Wanda Nara non si è data di certo per vinta! Dopo aver condiviso lo screen della segnalazione di Instagram col commento “cosa?”, ha ricondiviso una Storia pubblicata dal suo amico e truccatore Kenny Palacios. Si tratta di un video girato proprio durante il servizio fotografico, nel quale la showgirl si mostra in tutta la sua bellezza e… nudità.

L’amico di Wanda ha poi postato anche una foto col commento “con la faccia a terra”, nella quale la showgirl sembra assumere una posizione estremamente hot, ma probabilmente aveva semplicemente perso l’equilibrio.