Topless e perizoma: l’estate bollente di Wanda Nara | FOTO e VIDEO

Wanda Nara si sta godendo un po’ di relax tra divertimento ai concerti e riposo in spiaggia. La showgirl argentina non sembra intenzionata a tornare in Europa e ha di recente smentito i rumors di una sua relazione col rapper L-Gante, col quale ha collaborato qualche mese fa.

Intanto Wanda fa parlare di sè con videoe foto bollenti sui social: la ex moglie di Mauro Icardi ha condiviso sui social un reel che mostra i suoi outfit hot in spiaggia nella sua “verano” (estate). Ma è la foto postata nella notte italiana che ha fatto perdere la testa a tutti i suoi follower: Wanda Nara ha condiviso uno scatto che la ritrae nuda, con addosso solo un perizoma, in spiaggia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Il desiderio di restare in Argentina

Secondo Angel de Brito Wanda Nara non ha intenzione di tornare in Europa ma vorrebbe restare in Argentina: “mi sembra che Wanda non tornerà a Istanbul così presto. Ricordiamoci che ha figli da due padri diversi. I grandi iniziano a studiare online perché ovviamente lì non è estate e cominciano le lezioni, ma le ragazze, no, devono presentarsi di persona, da quello che mi ha detto”.

“Voglio restare a vivere in Argentina e voglio lavorare qui. Per me quella (europea) è una fase conclusa”, avrebbe dichiarato Wanda Nara.