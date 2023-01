Dakar 2023, tra le auto trionfo di Nasser Al-Attiyah: è il suo quinto titolo!

SportFair

Kevin Benavides ha trionfato alla Dakar 2023, è il re delle moto. Nasser Al-Attiyah si è invece laureato campione nelle auto, il fuoriclasse qatariota ha conquistato il quinto titolo in carriera (dopo il 2011, 2015, 2019 e 2022). Si è portato in seconda posizione nella classifica di tutti i tempi, alle spalle di Stephane Peterhansel.

Nasser Al-Attiyah ha dominato la 45ma edizione della “Maratona nel Deserto” e si è imposto con un margine di 1 ora e 20 minuti nei confronti del primo inseguitore. Niente da fare per Sebastien Loeb. Tutti in piedi per il rookie brasiliano Lucas Moraes, terzo nella classifica generale con la sua Toyota di Overdrive Racing al debutto nella manifestazione.

L’ultimo appuntamento, con partenza ad Al-Hofuf e arrivo a Dammam dopo 136 km cronometrati, ha registrato il successo di Guerlain Chicherit, poi lo svedese Mattias Ekstrom e l’argentino Sebastian Halpern.