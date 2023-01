Benavides vince l’ultima tappa e la Dakar 2023: è il re delle moto

SportFair

Si è concluso anche l’ultimo atto della Dakar 2023 per le moto. E’ andata in scena anche la Al-Hofuf – Dammam di 136 km cronometrati, e la frazione è stata impegnativa. Il migliore è stato Kevin Benavides, in grado di trionfare. Alle sue spalle l’australiano Daniel Sanders e l’australiano Toby Price.

A tenere banco è stato proprio il duello tra Benavides e Price, distanti appena 12″ nella classifica generale. In quest’ultima frazione, il sudamericano si è confermato in grande forma e ha conquistato la seconda Dakar della carriera dopo il successo del 2021.

Al quarto posto Pablo Quintanilla su Honda, poi l’americano Skyler Howes e il tedesco Sebastian Buehler. In classifica generale al primo posto proprio Kevin Benavides davanti a Toby Price (+43″) e a Skyler Howes (+5’04”). Poche soddisfazioni per l’Italia, Paolo Lucci è arrivato 18° e l’avventura si è conclusa in 15esima posizione.