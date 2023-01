Cristiano Ronaldo fa causa alla Juventus: la richiesta di Cr7

SportFair

In casa Juventus continuano a tenere banco i problemi fuori dal campo. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla qualificazione agli ottavi di Coppa Italia e si prepara al ritorno in campo in campionato contro l’Atalanta. La sconfitta contro il Napoli è stata pesantissima e la squadra non potrà permettersi un altro passo falso.

La Juventus è pronta a tornare davanti alla Corte d’Appello della Federcalcio per il giudizio in relazione allo scandalo delle plusvalenze. Le altre squadre coinvolte sono Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Pescara e Novara: tutte rischiano almeno dalla multa alla penalizzazione. Più delicata la situazione dei bianconeri.

Cristiano Ronaldo fa causa alla Juventus

Intanto la Procura sta indagando anche sulla manovra degli stipendi, si tratta di scritture private firmate da società e calciatori per il pagamento degli stipendi nei primi mesi del Covid e poi non iscritti a bilancio. Una situazione molto delicata è quella riferita alla ‘Carta Cristiano Ronaldo‘, l’accordo con il portoghese per il pagamento posticipato di circa 20 milioni di euro.

Secondo le ultime notizie, Cristiano Ronaldo sarebbe pronto ad un’azione legale contro il club bianconero per riavere tutti i soldi. La famosa ‘carta Cristiano Ronaldo’ non è stata firmata dal calciatore e il portoghese avrebbe intenzione di portare il suo vecchio club in Tribunale per definire la vicenda.