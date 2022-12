L’ultimo sfottò dell’Argentina: un bambolotto con la faccia di Mbappé

SportFair

L’Argentina è in festa per la vittoria del Mondiale in Qatar 2022. Il rendimento della squadra di Scaloni è stato di altissimo livello, soprattutto nelle ultime due partite della competizione. La finale si è decisa ai calci di rigore, dopo lo scoppiettante 3-3 dei tempi supplementari. Il penalty decisivo è stato realizzato da Montiel.

Il protagonista più importante è stato di Leo Messi, alle sue spalle Emiliano Martinez. Il portiere si è confermato anche un grande provocatore, l’ultimo episodio si è verificato proprio durante la festa con i tifosi.

Il gesto di Emiliano Martinez

Sul bus scoperto El Dibu ha esibito un bambolotto con incollata la foto di Kylian Mbappé, un altro sfottò nei confronti dell’attaccante francese. Emiliano Martinez aveva fatto discutere anche per il gesto con il guanto d’oro durante la premiazione.

“L’ho fatto perché i francesi mi stavano fischiando. Con me l’arroganza non funziona”, è stata la giustificazione dell’estremo difensore.