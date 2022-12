Salt Bae punito per il suo atteggiamento: bandito da un evento sportivo

SportFair

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Salt Bae in campo al Lusail Stadium al termine della finalissima dei Mondiali di calcio del Qatar 2022 tra Argentina e Francia.

Nusret Gokce, questo il nome dell’imprenditore della carne più famoso del mondo, diventato virale nel tempo per il suo modo di condire la carne, ha festeggiato insieme ai calciatori dell’Argentina, infastidendo anche qualcuno, come Messi, e toccando anche il trofeo.

Le immagini di Salt Bae non sono passate inosservate ed in tantissimi hanno trovato inopportuno il suo atteggiamento. Per questo motivo il famoso macellaio e cuoco è stato bandito da una importante competizione statunitense.

Al turco è stato vietato di partecipare ad un evento sportivo negli Stati Uniti per il suo comportamento. La US Open Cup, competizione calcistica americana, ha twittato: “Salt Bae è bandito dalla finale della US Open Cup del 2023“.

La US Open Cup è una competizione a eliminazione diretta con squadre della MLS e altri tornei nazionali. Non è noto se Salt Bae avesse intenzione di assistere all’evento del 2023, ma adesso è certo che non potrà partecipare.