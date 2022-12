Leo Messi visibilmente infastidito da Salt Bae: il VIDEO virale

SportFair

E’ l’Argentina la squadra campione del mondo 2022. Messi e compagni hanno trionfato ai rigori contro la Francia nella finalissima di domenica pomeriggo in Qatar.

In tantissimi erano presenti al Lusail Stadium di Doha per l’ultima sfida della rassegna iridata, da sportivi come Djokovic, Pogba, Del Piero e Beckham a uomini del settore imprenditoriale come Salt Bae.

Nusret Gokce, questo il nome dell’imprenditore turco della carne, è sceso in campo per unirsi ai festeggiamenti dell’Argentina. Il macellaio e ristoratore turco, il cui modo di condire la carne è diventato virale e famosissimo in tutto il mondo, ha cercato in tutti i modi di attirare l’attenzione di Leo Messi, per congratularsi con lui ed ottenere anche una foto ricordo.

Le immagini dei tentativi di Salt Bae, ignorato da Messi, visibilmente infastidito, sono diventate virali. Nusret, alla fine, riesce a fermare la Pulce e scattare una foto con lui, ma il capitano argentino non sembrava troppo felice.

L’imprenditore turco ha posato anche insieme a Di Maria e altre stelle argentine, mimando anche il suo famoso gesto del sale sulla Coppa del Mondo.