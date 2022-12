La raccolta firme dei francesi: “la finale contro l’Argentina va rigiocata”

SportFair

Non si placano le polemiche sulla finale del Mondiale in Qatar 2022, in particolar modo continua la furia dei francesi per l’arbitraggio in occasione della sfida contro l’Argentina. E’ il momento dei bilanci dopo l’ultimo atto della competizione, l’Albiceleste è salita sul tetto del mondo per la terza volta nella sua storia.

Primo tempo di dominio per l’Argentina che si porta in doppio vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Leo Messi e il contropiede micidiale concretizzato da Di Maria. La Francia è alle corde, nel finale la grande reazione e la doppietta di Mbappé. Si va ai tempi supplementari, è ancora Messi a riportare in vantaggio l’Albiceleste. Infine Mbappé sigla il definitivo 3-3. Ai rigori è trionfo dell’Argentina grazie al penalty trasformato da Montiel.

Argentina-Francia va rigiocata, la raccolta firme della Francia

Continua la festa dell’Argentina, i calciatori e i tifosi si sono scatenati. Grandissima delusione, invece, per la Francia. La squadra di Deschamps ha pagato un primo tempo pessimo della finale, in più nel mirino è finito l’arbitraggio. L’Equipe ha bocciato la prestazione del direttore di gara Szymon Marciniak con un pesantissimo 2 in pagella.

Sempre in Francia è iniziata una raccolta firme per rigiocare la partita, già sottoscritta da oltre duecentomila persone. La Francia non ci sta, le polemiche per la sfida contro l’Argentina non sono ancora finite.