Bisht, oggetto del desiderio: ricca offerta a Leo Messi

I Mondiali di calcio del Qatar 2022 sono terminati da quasi una settimana, ma i festeggiamenti argentini non si sono ancora conclusi. E’ ancora festa, infatti, in Argentina, per la strepitosa impresa dell’Albiceleste.

Mentre si celebra il successo di Messi e compagni si continua a parlare anche di quanto accaduto in campo dopo la vittoria dell’Argentina contro la Francia al Lusail Stadium. Non stiamo parlando dell’invasione di Salt Bae, ma della ‘vestizione’ della Pulce per la premiazione.

Il capitano dell’Argentina ha indossato un capo tipico del posto, il bisht, prima di alzare al cielo la coppa.

L’offerta a Messi

Un avvocato e membro del parlamento in Oman, Ahmed Al Barwani, ha fatto una ricchissima offerta a Messi per avere il capo da lui indossato: 1 milione per il bisht.

Su Twitter, ha dichiarato: “dal Sultanato dell’Oman mi congratulo con te per aver vinto la Coppa del Mondo Qatar 2022. Il bisht arabo, simbolo di cavalleria e saggezza. Ti offro un milione di dollari (829.000 sterline) in cambio di quel bisht“.

Al Barwani ha anche rivelato le sue intenzioni con la veste. a detHto a The National : “ero allo stadio a guardare dal vivo quel momento in cui l’emiro del Qatar ha dato il bisht a Messi. Questo momento ha detto al mondo che siamo qui, e questa è la nostra cultura, per favore sappiatelo bene. Sarà esposto per commemorare quel momento di orgoglio, e per aiutarci a riviverlo, e anche per ricordarci che possiamo (fare qualsiasi cosa)“.