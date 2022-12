La tifosa argentina del topless svela: “ecco perchè ho festeggiato così”

SportFair

Sono diventate famose e virali le due tifose argentine che hanno festeggiato in topless il successo dell’Argentina ai Mondiali di calcio del Qatar 2022.

Per le due ragazze si è temuto: Noe e Milu hanno rischiato il carcere secondo i primi rumors dal Qatar, ma in realtà le tifose sono riuscite a passarla liscia nonostante le rigide restrizioni.

Il motivo dei festeggiamenti in topless

Noe, una delle due ragazze che ha deciso di spogliarsi in occasione del successo dell’Argentina, ha spiegato sui social il motivo del festeggiamento hot.

Noe ha rivelato che ha voluto festeggiare in topless in risposta al fatto che era stata cacciata da una spiaggia “per essere una donna”. Condividendo un video dalla spiaggia ha scritto nella didascalia: “nel momento in cui mi hanno cacciata da una spiaggia in Qatar perché ero una donna… come potevo non festeggiare in topless?”

La clip mostra un gruppo di persone in spiaggia che parlano in spagnolo mentre sono visibili solo le sue gambe, in pantaloni militari e sandali. Sembra che una guardia di sicurezza abbia una conversazione con alcuni degli uomini del gruppo e le chieda di lasciare i locali ma non è chiaro il motivo.