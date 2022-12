Le tifose in topless in Qatar erano due! La verità sul nudo e i preparativi

SportFair

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di una ragazza in topless al Lusail Stadium dopo la vittoria dell’Argentina ai Mondiali di calcio del Qatar 2022.

Nelle ultime ore si è temuto per lei: secondo i primi rumors la tifosa argentina avrebbe rischiato il carcere a causa delle rigide regole che vigono in Qatar e soprattutto negli impianti sportivi in occasione di questa rassegna iridata.

Una vicenda che nasconde diversi retroscena.

Le ragazze in topless erano due

Se fino a ieri le immagini che circolavano sul web mostravano una tifosa argentina in topless, adesso sono emerse foto e video che invece mostrano che in realtà le ragazze a petto nudo allo stadio erano due. Si tratta di due amiche, Noe e Milu: due sexy ragazze spesso insieme nei loro scatti sui social e sempre in giro per il mondo. Le due tifose, inoltre, sembra non abbiano rischiato affatto il carcere.

Dopo la finalissima, infatti, hanno condiviso diverse Storie Instagram da fuori lo stadio, del passaggio del pullman con i giocatori dell’Argentina e anche da alcuni locali di Doha e dalla loro camera d’albergo, per poi mostrare il loro rientro a casa, su un aereo.

I preparativi

Il nudo delle due tifose argentine non era del tutto integrale poichè erano ricoperti di pittura. Le ragazze, che hanno prima sollevato la loro maglietta per saltare e festeggiare in tribuna e successivamente l’hanno completamente tolta. Dalle immagini girate sul web, pixelate, non si notava chiaramente che i seni delle due ragazze erano dipinti.

Le due tifose dell’Argentina, infatti, prima della finalissima tra Argentina e Francia, si erano fatte disegnare la bandiera Albiceleste sui loro seni, pronte a mostrarla al mondo intero in caso di successo iridato. Le ragazze hanno condiviso sui social i preparativi in albergo per poi condividere anche il resto del folle festeggiamento, allo stadio, ma anche fuori.